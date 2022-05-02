Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı - Son Dakika
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Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı

02.05.2022 17:10

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle vurarak katleden, oğlunu ise yaralayan Durdu Alkan, "Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı" ifadelerini kullandı. Alkan tutuklandı, talihsiz eşi bayram günü gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde meydana geldi. Bolu'da yaşayan Durdu Alkan (55) bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan (50)ve oğlu Müslüm Alkan'ın kaldığı eve geldi. Çift arasındaki tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu.

ANNESİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi. Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi. Durdu Alkan oğlunu sol bacağından yaraladı, daha sonra ateş ederek eşini öldürdü. Yaralanan Müslüm Alkan hastaneye kaldırılırken, ormana kaçan Durdu Alkan ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, ifadesinde geri adım bile atmadı: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

Gözaltına alınan Durdu Alkan ifadesinde, "Karımla defalarca barışmak istedim. Ama kendisi buna yanaşmadı. Bana uzaklaştırma kararı aldı. Bayramlaşmak için eve geldiğimde kimse yoktu. Beni kovmaya çalıştılar. Oğlum başıma nacakla vurdu ve yaralandım. Bu kez ben av tüfeğini alarak ateş etmeye başladım. Bu konuda hiç pişmanlığım yok. Bugün olmasa yarın olacaktı" dedi.

Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, ifadesinde geri adım bile atmadı: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı

2 YIL ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Durdu Alkan'ın daha önce de adam yaralama suçundan cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Alkan tutuklandı.

Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, ifadesinde geri adım bile atmadı: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı

YARALANAN OĞLU, HASTANEDEN ÇIKIP CENAZEYE GELDİ

Ayşe Alkan ise Hacıyeri köyünde öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Ayşe Alkan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayda yaralanan ve hastaneden çıkıp cenazeye gelen oğlu Müslüm Alkan, dakikalarca annesinin tabutuna sarıldı.

Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, ifadesinde geri adım bile atmadı: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
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Ayşe Alkan, Müslüm, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı - Son Dakika


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