Eşini öldürüp, ormanda saklanmış - Son Dakika

Eşini öldürüp, ormanda saklanmış

08.12.2020 18:37
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini bıçaklayıp öldüren şahıs, yapılan operasyonla Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini bıçaklayıp öldüren şahıs, yapılan operasyonla Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalandı. Şahsın cinayeti işledikten sonra motosikletiyle kaçtığı, bir gece ormanlık alanda konakladığı tespit edildi.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın (31) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ORMANDA SAKLANMIŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 36 saatlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. Acar'ın Antalya'nın Kaş ilçesine geçiş yaptığını belirleyen ekipler bu bölgede arama çalışmalarına yoğunluk verdi. Kaş ilçesi Kınık mahallesinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren ekipler, ormanlık alanda Tanju Acar'ın motosikletini terk edilmiş vaziyette buldu. Bölgede yapılan incelemede Acar'ın ormanlık alanda ısınmak için ateş yaktığı ve burada konakladığı tespit edildi. Takibi sürdüren Fethiye İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ve Kınık Jandarma Karakolu ekipleri Tanju Acar'ı Kınık Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.

"ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan arama kaydı bulunan ve aynı zamanda Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini kasten öldürme şüphelisi olan Tanju Acar (31) Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Tanju Acar adliyeye sevk edilecek.

(Murat Yalçın/İHA)

Eşini öldürüp, ormanda saklanmış
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış
Eşini öldürüp, ormanda saklanmış

Antalya, Fethiye, Muğla, Kaş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürüp, ormanda saklanmış - Son Dakika


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