Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2) - Son Dakika

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Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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