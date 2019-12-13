Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2) - Son Dakika

Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi  kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:09 Kaynak: DHA
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