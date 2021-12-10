KARISINI ÖLDÜRÜP, SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde işsiz Talat Yılmaz (64), tartıştığı emekli öğretmen eşi Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçakla öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" deyip teslim oldu. Çiftin oğlu Kayhan Yılmaz, ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Olay dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy mahallesindeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçakladı. Sabaha kadar eşinin cesedi başında bekleyen Talat Yılmaz, saat 08.30 sıralarında polis merkezine giderek, "Ben karımı öldürdüm" deyip teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Annesinin ölüm haberini alıp gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz, sinir krizi geçirdi. Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.