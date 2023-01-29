Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

29.01.2023 09:44
Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında iddianame tamamlanırken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında iddianame tamamlanırken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, geçimsizlik yaşadığı, 2 çocuğunun babası, 17 yıllık eşi Gencay Korur'u 1 yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, geçen yıl 9 Ağustos'ta, boşanma davaları süren eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeği ile eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' yazıp, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, polis ekiplerince İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

TÜFEĞİ BAHÇESİNDEKİ HURDA ARACA SAKLAMIŞTutuklu Gencay Korur hakkında düzenlenen iddianamede savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamedeki ifadesinde; eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren Gencay Korur, "Eşim ile hem aramızın açık hem de ailesinin kalabalık olması nedeniyle tüfekle gittim. Tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda aracın içine bıraktım. Olay yeri olan kayınvalidemin evine gittiğimde, eşimi dışarıda tek başına otururken gördüm. Saklandığım için beni görmedi. Saklandığım yerde eşimin telefonunu dinlemeye başladım. Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, 1 el ateş ederek çekyattaki Ayşe'yi vurdum. Olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Ardından İzmir'e gitmek için yola çıktım. Daha sonrasında ise polis ekipleri İzmir'e bağlı Dikili ilçesinde beni yakaladı" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin de Korur, "Dosya içeriğindeki bütün paylaşımları ben yaptım. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.


Kaynak: DHA
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Bayramiç, Ezine, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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