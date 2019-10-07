Son Dakika Haberleri: Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)
Son Dakika Güncel Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)

1 saat önce

'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2), System.String[]

'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'
Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.
İsmet KÖZELO/KAYSERİ,


Emniyet Müdürlüğü, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:36 Kaynak: DHA
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