Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)
1 saat önce
'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:36 Kaynak: DHA
'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'
Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.
İsmet KÖZELO/KAYSERİ,
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