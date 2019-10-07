Son Dakika Haberleri: Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2
Son Dakika Güncel Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2

18 dakika önce

KAYSERİ Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2.

KAYSERİ Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:12 Kaynak: DHA
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