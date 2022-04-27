Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu

27.04.2022 19:43

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu 4 aylık bebeğini kucağına alan Özbekistanlı babaya 260 bin TL'lik tedavi borcu Eşini Özbekistan'da defnettikten sonra Türkiye'ye alınmayan baba, bebeğine 4 ay sonra kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu

4 aylık bebeğini kucağına alan Özbekistanlı babaya 260 bin TL'lik tedavi borcu

İSTANBUL - Eşini Özbekistan'da defnettikten sonra Türkiye'ye alınmayan baba, bebeğine 4 ay sonra kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

2012 yılından beri Kartal'da yaşayan Özbekistan uyruklu Mansur Tursunkulov ve Nigora Ubaydullayva çifti bebeklerine kavuşacakları günü beklerken anne Nigora Ubaydullayva 2022 yılı Ocak ayında korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan anne Nigora Ubaydullayva hastanede hayatını kaybederken karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Bebeğe ölen annesinin adı verildi. Ölen eşini memleketi Özbekistan'a defnetmek isteyen Mansur Tursunkulov eşinin cenazesiyle beraber memleketine gitti.

Mansur Tursunkulov, bebeğine kavuşmak için Türkiye'ye 2022 yılı Mart ayında döndüğünde havalimanında şok yaşadı. Yurda girişi olamayacağı belirtilen Mansur Tursunkulov ülkeye alınmadı. Ayrıca eşiyle aralarında resmi nikah yerine dini nikah olduğu için 4 aylık bebeğine kavuşamayan baba Mansur Tursunkulov için İstanbul Valiliği ve Kartal Kaymakamlığı devreye girerek özel izin alınması sağlandı. Yaklaşık 1 aylık çaba sonucunda baba Mansur Tursunkulov hastanede bebeğine kavuştu. 4 aylık bebeğini ilk defa kucağına alan baba Mansur Tursunkulov eşinin ölümünün ardından mutluluk yaşamış oldu.

Bebeğine kavuşan baba Mansur Tursunkulov, bu sefer de hastaneden kendisine çıkarılan 260 bin TL'lik tedavi borcu ile bir şok daha yaşadı. Bebeğine kavuşmasının mutluluğunun ardından borç şoku yaşayan baba Mansur Tursunkulov, borcunu ödeyebilmek için yetkililerden yardım istedi.

"4 ay sonra bebeğime kavuştum"

Baba Mansur Tursunkulov, "Çok zor durumlar yaşadım. Eşim vefat etti. 4 yaşında oğlum var onunla kaldık. Türk vatandaşları sağ olsun. Onlara minnettarım. 13 Ocaktan bugüne kadar, 4 ay sonra bebeğime kavuştum. Bebeğime kavuşunca rahatladım. Allah'a şükür çocuğuma kavuştum" dedi.

Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gümüş ise, "Mahallemizde yaşayan Özbek uyruklu vatandaşımızın eşi pandemide bebeğine hamileyken korona virüsten ölüyor. Bebeği 7 aylıkken anne karnından alıyorlar. Babaya 'anneyi mi bebeği mi kurtaralım' diye soruyorlar. O sırada anne vefat ediyor. Baba Özbekistan'a anneyi gömmeye gidiyor. Bebeği olduğu için Türkiye'ye geliyor ama oturum izni olmadığı için havalimanında bekletiliyor. Anne baba dini nikahlı, resmi nikah olmadığı için çocuğu babaya vermiyorlar. Bunun için de devletin el atması gerekiyordu. Devletimiz bu konuda yardımcı oldu. 4 aya yakın çocuk orada bakılıyor. Babaya bu yüzden yüklü bir masraf çıkıyor. Devletimizin babaya yardımcı olacağını, acısını bir nebze paylaşacağını umuyorum" dedi.

Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu
Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu

YORUMLAR
500
TSB Başkanı Benli sigorta sektörünün yol haritasını açıkladı Açıklaması TSB Başkanı Benli sigorta sektörünün yol haritasını açıkladı Açıklaması Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları

Türk Lirası, Özbekistan, Türkiye, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
19:40 19 yaşındaki genç, aile hekimine "Beni taciz ediyorsun" diyerek burnunu kırdı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:54:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini Özbekistan'da defneden baba, 4 ay sonra Türkiye'de bebeğine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement