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Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın - Son Dakika

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın

18.01.2022 09:37

Ataşehir'de İsmail Özbek adlı şahıs maddi anlaşmazlıklar sebebiyle tartışmaya yaşadığı karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Dehşete düşüren cinayet sonrası Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, cinayet sonrası yaşananlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Ataşehir'e bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası kendini ihbar etti: Gelin beni alın

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası kendini ihbar etti: Gelin beni alın

SUÇ ALETİ PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, cinayet sonrası kendini ihbar etti: Gelin beni alın

CİNAYET SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İsmail Özbek, Ataşehir, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini plastik kelepçeyle boğan cani koca, kendini ihbar etti: Gelin beni alın - Son Dakika
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