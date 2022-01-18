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EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ - Son Dakika

EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ

18.01.2022 09:13

ATAŞEHİR'de İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü.

ATAŞEHİR'de İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. İsmail Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. İsmail Özbek polis ekiplerince gözaltına alırken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ
EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ
EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ

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Adli Tıp Kurumu, İsmail Özbek, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞUP POLİSİ ARADI 'GELİN BENİ ALIN' DEDİ - Son Dakika
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