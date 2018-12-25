Eşini Pompalıyla Yaralayan Hükümlü, Tehditler Savurdu (2)
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TUTUKLANDIİzmit'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI İzmit
'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:31 Kaynak: DHA
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