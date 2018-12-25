Son Dakika Haberleri: Eşini Pompalıyla Yaralayan Hükümlü, Tehditler Savurdu (2)

Eşini Pompalıyla Yaralayan Hükümlü, Tehditler Savurdu (2)

46 dakika önce

TUTUKLANDIİzmit'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşini Pompalıyla Yaralayan Hükümlü, Tehditler Savurdu (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmit'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:31 Kaynak: DHA

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