Eşini rahatsız ettiği iddia edilen kargocuyu sokak ortasında vurdu! - Son Dakika

Kırıkkale'de yaşanan olayda bir kişi, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kargo şirketi çalışanını sokak ortasında tabanca ile bacağından vurup yaraladı.Ortaya atılan iddiaya göre bir kargo firmasında çalışan Murat D. (42), kargo dağıtımı için dışarı çıktı.

BACAĞINDAN VURDU

Murat D., rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası M.B. ile karşılaştı. M.B. ile Murat D. arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., tabanca ile Murat D.'ye ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Murat D.'nin bacağına isabet etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağ bacağından yaralanan Murat D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.