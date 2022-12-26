Kocaeli'de eşini restoran bahçesinde tabancayla vurup öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin beni aldattığını düşündüm - Son Dakika
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Kocaeli'de eşini restoran bahçesinde tabancayla vurup öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin beni aldattığını düşündüm

26.12.2022 13:46

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde eşi Kıymet Budak'ı tabancayla vurarak katleden Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı. Budak, "Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm" dedi.

Önceki gün saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Kıymet Budak (35) restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Polis, olayın ardından Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şafak Budak'ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.

Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Tutuklanan Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm" dedi.

Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

CENAZESİ HENÜZ ALINMADI

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.

Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eşini restoran bahçesinde tabancayla vurup öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin beni aldattığını düşündüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de eşini restoran bahçesinde tabancayla vurup öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin beni aldattığını düşündüm - Son Dakika
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