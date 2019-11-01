Son Dakika Haberleri: Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı-ARŞİV
Son Dakika Güncel Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı-ARŞİV

Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı-ARŞİV

6 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı-ARŞİV, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü  kaybetti.Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği'nde suçunu kabul etti. Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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