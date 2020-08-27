Eşini silah çantasıyla kovalayan koca yakalandı - Son Dakika

Eşini silah çantasıyla kovalayan koca yakalandı

ANKARA - Başkent'te boşanma aşamasındaki eşini elindeki tüfek çantasıyla kovalayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi Sedef C.'yi tehdit edip konuşmaya zorlayan ve elindeki tüfek çantasıyla kovalayarak oto yıkama çalışanları tarafından engellenen ve olay yerini terk eden Ozan C.'nin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği yetkilileri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ait güvenlik kameralarının incelendiği ve Ozan C.'nin bilet alarak Diyarbakır'a gittiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayın yaşandığı 23 Ağustos tarihinden 2 gün sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Diyarbakır'da yakalanan Ozan C.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.