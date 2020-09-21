Eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde oturan E.Ç ile eşi İ.Ç, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç, silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli İ.Ç, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.