İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

14.07.2022 17:16
İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşler arasında çıkan tartışmada silahına davranan adam, eşine ateş edip yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşler arasında çıkan tartışmada silahına davranan adam, eşine ateş edip yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda S.D. isimli kadın hafif yaralanırken, intihar eden Y.D.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4286 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Y.D. ile karısı S.D. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Y.D., silahını alarak S.D.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi S.D.'nin ensesini sıyırırken, Y.D. aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan S.D.'nin tedavisi devam ederken, ağır yaralanan Y.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de eşini yaralayan adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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