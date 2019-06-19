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Eşini sokak ortasında bıçaklayan adam yakalandı

43 dakika önce

Beylikdüzü'nde sokak ortasında eski eşi Asiye A.'ı darp edip bıçaklayan şüpheli Cevat A. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Beylikdüzü'nde sokak ortasında eski eşi Asiye A.'ı darp edip bıçaklayan şüpheli Cevat A. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Olay, dün öğlen saatlerinde Gürpınar'da yaşanmıştı. Asiye A. İsimli kadın 3 ay önce boşandığı eski eşi Cevat A. tarafından darp edilip bıçaklanmıştı. Yaşanan olayın büyümesini olay yerinden bulunan bir genç engellemiş şüpheli Cevat A. ise kaçmıştı. Kaçan şüpheli Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin adliye sevk edileceği öğrenilirken, ikili arasında şiddet olayı ile ilgili daha öncede karakola başvurdukları öğrenildi. Olay sonrası yaralanan kadının ise yoğun bakımdan çıktığı bilgisine ulaşıldı.
(Murat Delice/İHA)
Eşini sokak ortasında bıçaklayan adam yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Gürpınar, Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel
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