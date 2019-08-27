Son Dakika Haberleri: Eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak dehşet saçtı
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Eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak dehşet saçtı

18 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti.

Eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak dehşet saçtı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti. Boğazı kesilen kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.


Olay İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (23) eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Bağrışmaları duyan mahalleli tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.K.'nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan H.K.'nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.


Dehşet saçan koca U.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
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