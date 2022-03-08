Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI

08.03.2022 09:51

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yücel'in, ifadesinde, Boşanmak istemiyordum. Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı dedi.

Olay, dün İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'GURURUMA DOKUNDU'

Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynal Yücel ise 2 yıl önce eşinin boşanmak isteyip, ayrı eve taşındığını ancak kendisinin boşanmak istemediğini söyledi. İfadesinde, eşinin açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu öne süren Yücel, Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu. Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum. Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Ben de dayanamadım. Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum" dedi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI

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Boşanma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI - Son Dakika
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