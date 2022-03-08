EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI - Son Dakika
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EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI

08.03.2022 14:27

Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynal Yücel'in av tüfeği ile başından vurup öldürdüğü Remziye Yücel için çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynal Yücel'in av tüfeği ile başından vurup öldürdüğü Remziye Yücel için çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene; Yücel'in çalışma arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan katıldı. Remziye Yücel'in cenazesi. okunan duaların ardından götürüldüğü Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI
EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA AMACIM KORKUTMAKTI

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Av Tüfeği, Adıyaman, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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