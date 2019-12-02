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Eşini sokak ortasında öldüren koca tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini sokak ortasında öldüren koca tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Yunus O., boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu (26) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus O., adliyeye sevk edildi. Yunus O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Olayın geçmişi


İzmir'in Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O., boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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