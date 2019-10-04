Eşini sokak ortasında vuran sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasından öldüren ve cinayet öncesi sosyal medya hesabından geri sayım yapan şahsın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.



Esenyurt'ta 31 Ekim 2017'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Şenay Akdoğan'ı arabasında ateş ederek öldüren İhsan Akdoğan'ın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İhsan Akdoğan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Maktül Şenay Akdoğan'ın annesi Şenel Koçarslan ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa ve avukatlarına beyanda bulunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



Duruşmanın bitmesinin ardından maktül Şenay Akdoğan'ın annesi Şenel Koçarslan, kızının toprağın altında çürüdüğünü söyleyerek "Allah bu canileri milletten uzak tutsun" dedi.



Öte yandan sanık İhsan Akdoğan'ın cinayet tarihinden önce 'Son 68. Saat' şeklindeki paylaşımı da dava dosyasında yer almıştı.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, cinayetten önce İhsan Akdoğan'ın Şenay Akdoğan'ı tehdit ettiği ve bu nedenle uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı. Olay günü İhsan Akdoğan'ın akşam 22.00 sıralarında seyir halindeyken, savunmasına göre tesadüfen karşılaştığı eşi Şenay Akdoğan'ı takip ettiği ve ardından yakın mesafeden 1 el ateş ettiği ve bu atışın kafasına isabet etmesiyle maktulün hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede İhsan Akdoğan'ın ise cinayetin ardından kaçtığı ve sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalandığı belirtildi. İhsan Akdoğan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL