Eşini sokakta vurup ağır yaraladı, silah tutukluk yapınca kaçtı; o anlar kamerada - Son Dakika

BURSA'da, alkollü olduğu öne sürülen İrfan G. (60), eşi Tülin G.'ye (55) sokak ortasında tabancayla 3 el ateş etti. Eşini ağır yaralayan İrfan G., silahı tutukluk yapınca kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan İrfan G.'nin eşini vurduğu an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İrfan G., eşi Tülin G. ile sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İrfan G., belinden çıkardığı tabancayla Tülin G.'ye 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Tülin G., kanlar içinde yere yığıldı. İrfan G., eşine ateş etmeye devam etmek için tabancasını yere doğrulttu. Bu sırada silah tutukluk yaparken, sokakta bulunan 2 genç de İrfan G.'ye müdahale etmek için harekete geçti. Gençlerin kendisine doğru geldiğini gören İrfan G., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tülin G., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İrfan G. ise polis ekipleri tarafından olayın olduğu sokağa yakın bölgede yakalanıp, gözaltına alındı.

VURULMA ANI KAMERADA

Öte yandan İrfan G.'nin eşi Tülin G.'yi tabancayla vurduğu an, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; İrfan G.'nin, eşini vurduğu, yere yığıldıktan sonra ateş etmeye devam etmek isterken silahın tutukluk yaptığı ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.