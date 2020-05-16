Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı - Son Dakika

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, N.S., kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, sosyal medya üzerinden eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. N.S., gözaltına alınırken, M.A.K.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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