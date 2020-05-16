Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı (2) - Son Dakika

Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı (2)
TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte sosyal medya hesabından eşini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nuri Sayar, sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte sosyal medya hesabından eşini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nuri Sayar, sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:51 Kaynak: DHA
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