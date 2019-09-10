Son Dakika Haberleri: Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi, tutuklandı
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Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi, tutuklandı

20 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dikmen Belediyesi'nde yaşayan Nuri Sanatçı, eşine uyguladığı şiddet sonrası gözaltına alındı.

Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi, tutuklandı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dikmen Belediyesi'nde yaşayan Nuri Sanatçı, eşine uyguladığı şiddet sonrası gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, 20 gün hapis cezası aldı. Mahkemede söz alan Sanatçı, "Çok pişmanım" diyerek af diledi.

YATAKTAN KALDIRDI, BOĞMAYA ÇALIŞTI
KKTC'de gündem olan olay 7 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' sebebiyle eşi D.S. ile tartışan Nuri Sanatçı, 03.30'da yataktan kaldırdığı D.S.'yi yumruklamaya başladı. Eşini saçlarından sürükleyen gözü dönmüş koca, daha sonra yere yatırdığı D.S.'yi, eline geçirdiği süpürgenin sapı ile boğmaya çalıştı.

PİŞMANIM DİYE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olayda D.S.'yi komşuları kurtardı. Bunun üzerine olay polise intikal etti. Polis, D.S.'nin şikayeti üzerine Nuri Sanatçı'yı gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan Nuri Sanatçı, yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Yargıç Meltem Dündar da, "Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Zanlı serbest kalırsa D.S.'ye müdahale ebebilir" dedi. Dündar, Sanatçı'nın 20 gün cezaevine gönderilmesine karar verdi.


Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
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