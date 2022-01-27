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EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

27.01.2022 16:44

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İlker Ustaoğulları (27), tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları'nı (22), çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İlker Ustaoğulları (27), tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları'nı (22), çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Öksüz Çeli Sokak üzerinde Ustaoğulları ailesinin evinde meydana geldi. İki çocukları olan İlker Ustaoğulları ile eşi Esra Ustaoğulları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları çocuklarının gözü önünde eşine tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Esra Ustaoğulları, kanlar içerisinde yere yağılırken, İsker Ustaoğulları aynı silahlı başına ateş açtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine geldi. Polis kilitli olan daire kapısını kırıp girdiği içeride çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşımını yitirdiği belirlendı, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

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Hisarcık, Polis, Çorlu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EŞİNİ TABANCA İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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