Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı

Dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak'ta Mehmet Çiçek ile 4 çocuğunun annesi Zehra Çiçek arasında geçen hafta kavga yaşandı. Kavganın ardından Zehra Çiçek, evi terk edip, akrabalarının yanına yerleşti, ardından da boşanma davası açtı.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Bir hafta sonra eve dönen Zehra Çiçek ile eşi Mehmet Çiçek arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Mehmet Çiçek, tabancasını çıkartıp, peş peşe 5 el ateş etti. Kurşunlardan 4'ü Çiçek'in sırtına isabet etti.

CESEDİ, ÇOCUKLARI BULDU

Kısa süre sonra eve gelen çiftin çocukları, annesini yerde kanlar içinde yatarken bulup, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Çiçek'in cansız bedeni Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Çiçek ise gözaltına alındı.

EVİN TAPUSUNU BALDIZININ ÜZERİNE GEÇİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Mehmet Çiçek, polisteki ifadesinde, eşini yaşadıkların evin tapusunu baldızının üzerine geçirdiğini ve kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Eşinin kendisini evden kovduğunu da belirten Çiçek, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zehra Çiçek'in bugün ikindide Söke'nin Argavlı Mahallesi Camii'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.