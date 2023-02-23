M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Eşini öldürüp intihar eden adam, her şeyi yazmış: Benle ilgilenmediği için yaptım

Devlet Hastanesi, Karahisar, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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