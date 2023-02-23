Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

23.02.2023 10:49
Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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