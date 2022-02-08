Üye Girişi
EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika

EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI

08.02.2022 18:48

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evde tartıştığı eşi Birgül Ötügen'i (37) tabancayla ateş ederek yaralayan Mahmut Ötügen (38) tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evde tartıştığı eşi Birgül Ötügen'i (37) tabancayla ateş ederek yaralayan Mahmut Ötügen (38) tutuklandı.

Olay, Suruç'a bağlı Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut ve Birgül Ötügen çifti arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Mahmut Ötügen, darp ettiği eşini daha sonra ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek göğsünden yaraladı. Saldırgan koca olayın ardından kaçarken, silah sesini duyanlar tarafından kanlar içerisinde bulunan Birgül Ötügen, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesi devam ederken, kaçan kocası ise jandarma ekiplerince Devteşti Mahallesi'nde gizlendiği yakınlarının evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ötügen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI
EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI
EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI

YORUMLAR
500

Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
18:29 Premier Lig defterini kapatan Vitor Pereira rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte yeni takımı
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 19:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement