Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi - Son Dakika
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Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi

09.09.2022 09:52

İstanbul Sancaktepe'de Funda Yıldız isimli bir kadın, kendisini taciz ettiğini iddia eden şahısla sokakta karşılaşmasının ardından durumu eşine bildirdi. Sinirlenerek adrese gelen adam, taciz şüphelisi şahsı araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası yaralanan adam, adrese gelen genç kadının akrabaları tarafından da sopalarla darp edildi. Taciz şüphelisi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, işkencede bulunan koca ise tutuklanarak cezaevine yollandı.

Geçtiğimiz salı günü İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Funda Yıldız isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi.

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti. Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği ardından genç kadının akrabalarının yaralı şahsı sopalarla darp ettiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi - Son Dakika
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