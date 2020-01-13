Eşini tahrayla başına vurarak öldüren sanık: Kendimden geçmişim - Son Dakika

MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak, öldüren Süleyman Etiz'in (58) 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında yaptığı savunma ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Etiz'in "Önce eşim, eline tahra alarak, bana saldırdı. Kendimden geçmişim. Ben 3- 4 kez vurdum, diye hatırlıyorum" dediği öğrenildi.

Olay 14 Mart 2019'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süre ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e gelerek, Leyla Etiz'in kaldığı eve gitti. Burada Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına defalarca vurarak, öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine geçen ay başlanırken, tutuklu sanık Etiz'in duruşmada yaptığı savunma ortaya çıktı. Siirt'te yaşadığını, Mersin'e amcasının vefatı nedeniyle olaydan 1 hafta önce geldiğini, eşinin açtığı boşanma davasından haberi olmadığını öne süren Süleyman Etiz, şunları söyledi:

"Suç tarihinde ayrı odalarda yatıyorduk. Sabaha karşı maktul, kapımı çaldı. Benim yattığım odanın kapısı dışarıdan kilitliydi. Önce eşim, eline tahra alarak, bana saldırdı. İkimiz de ayaktaydık. Ben tahrayı aldım. Oda biraz karanlıktı. Tahrayı ele geçirdiğimde nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. 3- 4 kez vurdum, diye hatırlıyorum. Ama nasıl vurduğumu hatırlamıyorum sonra tahrayı caminin avlusuna atıp, teslim oldum."

'DAHA ÖNCE ANNEMİ BIÇAKLAMASINA ENGEL OLDUK'

Çiftin çocukları Ahmet, Mehmet ve Cemile Etiz'in de duruşmada dinlendiği öğrenildi. Ahmet Etiz, babasının, kendisine "Eline bir tüfek al, anneni de annenin annesini de öldür" dediğini öne sürdü.

Cemile Etiz ise olaydan 2 gün önce annesinin, babasının bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi. Babasının, annesine küfrettiğini anlatan Cemile Etiz, "Kapıya yaslanarak, kardeşlerimle birlikte annemi bıçaklamasına engel olduk" dedi.

'TAHRAYI OLAYDAN ÖNCE BİLEYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çiftin çocuklarından Mehmet Etiz ise "Ben olayı görmedim. Ayrı evde kalıyorum. Bağırmalar üzerine evin önüne gittim. Kardeşlerim, babamın anneme vurduğunu söyledi. Babam, olaydan 3 gün önce aynı tahra ile bana saldırdı; ancak vuramadı. Bu tahra, yıllardan beri bizim evde bulunan, bizim aileye ait tahradır. Babamın, olaydan önce tahra ile bileyleme aracı olan spirali dama götürdüğüne şahit oldum. Damda tahrayı bileylediğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de spiral ile balta bileylediğini görmüştüm. Baltayı alıp, saklamıştım" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelediği davanın ikinci duruşması, yarın Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.