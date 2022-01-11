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EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika

EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ

11.01.2022 17:43

Antalya Gazipaşa'da, doğum sancısı başlayan eşinin hastaneye taşındığı ambulansı motosikletle takip ederken, otomobille çarpıştığı kazada yaralanıp, 3 gün sonra kurtarılamayan Nusret Özdemir'in cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Antalya Gazipaşa'da, doğum sancısı başlayan eşinin hastaneye taşındığı ambulansı motosikletle takip ederken, otomobille çarpıştığı kazada yaralanıp, 3 gün sonra kurtarılamayan Nusret Özdemir'in cenazesi, yakınlarınca teslim alındı. Ilıca Mahallesi'ndeki babaevine götürüldükten sonra camiye getirilen Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazede Özdemir'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Nusret Özdemir'in doğum sonrası sarılık teşhisi koyulan eşi Selma Özdemir de hastaneden izinli olarak cenazeye katıldı. Yakınlarının güçlükle sakinliştirdiği Özdemir, Kurban olduğum, aşkım diyerek gözyaşı döktü.

Nusret Özdemir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Ilıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ
EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ
EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ

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Gazipaşa, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ TAŞIYAN AMBULANSI TAKİP EDERKEN KAZA YAPTI; KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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