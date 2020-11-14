Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçaklamış - Son Dakika

ADANA'da cezaevinden çıkan eşi Mahmut Nogan tarafından (25) bıçaklanan Sevimgül Nogan (26) hayati tehlikeyi atlatamadı. Tutuklanan kocanın annesi

Emine Taşkınlar ise "Sevim'e, Mahmut'un cezaevi arkadaşı Adem, 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde mesaj göndermiş. Mahmut, mesajı görünce sinirlendi" dedi.

Olay, 12 Kasım akşamı saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mahmut Nogan (25) ile eşi Sevimgül Nogan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mahmut Nogan, eşini 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Kanlar içinde kalan Sevimgül Nogan'ı, eşi Mahmut Nogan taksiyle Seyhan Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Hastane polisine kendisini yaraladığını söyleyen kadın, ameliyata alındı. Genç kadın, hemşirelere ise kendisini eşinin yaraladığını söyledi.'YANLIŞLIKLA YARALADIM'Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Nogan'ı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Nogan, sorgusunda, "Cep telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim, göstermedi. O sırada boğuşurken elimdeki bıçakla yanlışlıkla yaraladım" dedi.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Nogan, tutuklandı. Halen hastanede tedavisi devam eden Sevimgül Nogan ise hayati tehlikeyi atlatamadı.'SEN, BENİM SON UMUDUMSUN' MESAJINA SİNİRLENMİŞ

Öte yandan Mahmut Nogan'ın annesi Emine Taşkınlar, oğlu cezaevindeyken gelini Sevimgül Nogan'ın başka erkeklerle görüştüğünü öne sürerek, "Uzun süredir tartışıyorlardı. O gün de Mahmut, Sevim'e 'Telefonunu göster' dedi. Mahmut'un cezaevinden arkadaşı Adem B., 'Sen, benim son umudumsun' şeklinde bir mesaj göndermiş. Mahmut bu mesajı görünce sinirlendi. Kendini yerden yere attı. Mutfaktan çıktığımda, Sevim'in yerde kanlar içerisinde yattığını gördüm" dedi.