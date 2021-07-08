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Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı - Son Dakika

Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı

08.07.2021 13:25

Esra Erol'un programında eşi ve çocuklarını bırakarak yufkacı Muammer Ay'a kaçan Hamide Duman ve yasak aşkı şimdide sarmaş dolaş pozlarıyla gündemde. Ailesini terk ederek Ay'a kaçan Duman, sevgilisiyle art arda samimi pozlar verdi. Ay ise bu pozları sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı.

Geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Duran isimli iki çocuk babası Mehmet Duman, eşi Hamide Duman ile aynı adı taşıyan yengesi Hamide Duman'ın yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını söylemişti. 17 yıllık eşini ve 2 çocuğunu bırakarak evden kaçan Hamide Duman ise, Ay'ı sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

YASAK AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ POZLAR VERİYOR

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin boşanmak için işlemlere başladığı Hamide Duman, birlikte yaşamaya devam ettiği yasak aşkı Muammer Ay ile ilişkisine devam ediyor. Hatta Muammer Ay, Facebook hesabından Hamide Duman ile aşk dolu pozlarını paylaşıyor.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü sırra kadem bastı. İki çocuk babası Mehmet Duman ise Esra Erol'un programına çıkarak"Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" diyerek isyan etmişti.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Mehmet Duman

Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Hamide Duman ile birlikte eşini terk ederek evden kaçan elti Hamide Duman ise yaşanan olayların ardından ailesine geri dönmüştü.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Hamide Duman

Hamide Duman ise kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı. Duydukları karşısında şoke olan Mehmet Duman ise eşinden boşanmak için işlemleri başlatacağını söylemişti.

İşte Hamide Duman ve Muammer Ay'ın aşk dolu pozları...

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

Mehmet Duran, Mehmet Duman, Esra Erol, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı - Son Dakika Magazin


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