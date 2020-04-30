Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3) - Son Dakika
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Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIMersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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1.05.2020 02:08:02. #1.13#
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