Eşini tornavidayla yaraladığı iddia edilen zanlı parkta uyurken yakalandı - Son Dakika

H.G'nin tornavidayla yaraladığı iddia edilen karısı E.G, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlının sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Toroslar ilçesinde, boşanmak isteyen eşini tornavidayla yaraladığı öne sürelen H.G'nin bir parkta saklandığı bilgisine ulaştı.

Mersin 'de, eşini tornavidayla yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, uyuduğu parkta gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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