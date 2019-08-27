Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2)
1 saat önce
AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADIMersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan G. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayşe G., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan G. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayşe G., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu