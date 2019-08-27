Son Dakika Haberleri: Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2)

1 saat önce

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADIMersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan G. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayşe G., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2), System.String[]

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan G. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayşe G., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı
Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]