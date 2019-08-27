Eşini tüfekle vurup, intihara kalkıştı (2)

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan G. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayşe G., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.