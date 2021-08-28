Üye Girişi
Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu - Son Dakika

Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu

28.08.2021 00:58
Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu, System.String[]

Van'da tartıştığı eşini 3. kattan attığı iddia edilen sanığın avukatı Ersin Biricik, mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitlerinin olduğunu ileri sürdü.

Van'da tartıştığı eşini 3. kattan attığı iddia edilen sanığın avukatı Ersin Biricik, mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitlerinin olduğunu ileri sürdü.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan'da tartıştığı eşini yaşadıkları apartmanın 3. katından attığı iddia edilen S.E. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

"Kasten öldürme teşebbüsü dosyası değildir"

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından açıklamalarda bulunan Av. Ersin Biricik, intihar olayının gerçekleşmesinin ardından dosyaya müdahil olduğunu belirtti. İddianamenin henüz yeni hazırlandığını ve duruşmanın da yapılmadığını anımsatan Avukat Biricik, "Bizler delillerimizi mahkemede dile getireceğiz. Ancak bu konunun basında ve kamuoyunda yansıtıldığı gibi kasten öldürme teşebbüsü dosyası değildir. Mağdur Ç.E.'nin yaşadığı kriz sonucu 3. kattan atlamak suretiyle intihara teşebbüs olayıdır. Bu olay sebebiyle ciddi bir şekilde yaralandı. Biz de bu durumdan son derece üzüntülüyüz. Ancak olaylar anlatıldığı gibi değildir. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede iddia edilen hususlar şu aşamada iddia aşamasındadır. Olayın başından bu yana müvekkilim ve ailesi yaşanan olay sebebiyle son derece ciddi üzüntüler yaşamaktadır. Bu olayın anlatıldığı gibi bir öldürme teşebbüs olmadığı gibi tamamen mağdurun yaşadığı kriz sonucu kendisini üçüncü kattan atlamak suretiyle meydana gelen bir olaydır" dedi.

"Karşı taraf olayı manipüle ediyor"

Karşı tarafın kamuoyunun ilgisini çekmek ve bu olayın gerçekleştiği halin dışında başka şekilde müvekkilin eşini öldürmek suretiyle hareket ettiği mesajlarının verildiğini öne süren Biricik, "Suç 24 Nisan 2021 tarihindedir. Mağdurun kendini balkonda atlamak suretiyle gerçekleşen olayın üzerinden 4 ay geçti. Bu tarihten beri hem müvekkilim hem de mağdurun çocukları, mağdurun ailesinin yanında kalmakta, müvekkilim ise sadece 2-3 kez çocuklarını görebildi. Karşı taraf çocukları göstermemekle kararlıdırlar. Hatta bu hususta savcılığın uzaklaştırma kararı olduğu, müvekkilimin çocuklarla görüşmesinin sıkıntılı olduğu şekilde iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunduk. İfadesine başvurulan çocuk 5 yaşında henüz ayırt etme gücüne haiz değildir. Yaşananları nasıl olduğunu izah edecek durumda da değildir. 5 yaşında çocuk yaklaşık 4 aydır babasının yanında değil ve annesinin yanında, mağdurun anne ve babasının gözetimindedir. 5 yaşındaki bir çocuğun ne kadar yönlendirmeye müsait olduğu konusunda işin uzmanı olmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"Çocuğun beyanı usulüne uygun alınmadı"

Çocuğun beyanını savcılıkta da usulüne uygun alınmadığını ileri süren Biricik, "Savcının odasına bir pedagog alınması suretiyle çocuğun beyanı alınamaz. Bu ceza yargılamasına ve çocuğun yaşı itibariyle açıkça hukuka aykırıdır. Karşı tarafça 8 Temmuz 2021 tarihinde çocuğun dinlenmesini talep ediyor. Talep dilekçesinde 'Müşterek çocuk R.E., pedagog eşliğinde beyanının alınmasını talep ediyoruz. Müşterek çocuk R.E., 'babam odanın kapısını üzerimize kapattı. Sonra anneme kızmalarımı duydum. Babam annemi kucağına aldı ve balkondan aşağı attı'. Bu ciddi bir çelişkidir. Hem babası odasının kapısını üzerine kapatıyor hem başka türlü görmesini engelliyor. Sonra da babasının anneyi kucağına alarak attığını ifade ediyor. Bu mantığa aykırı bir şeydir. Olayın gerçekleştiği saate evde sadece bu müşterek çocuk bulunmuyordu. Müvekkilimin komşularının 10 yaşındaki çocuğu, 6 ve 7 yaşlarındaki çocukları da bulunmaktadır. Bizler de o çocukların da pedagog eşliğinde dinlenmesini talep edeceğiz" diye konuştu.

Müvekkilinin zan altında bırakılan iddialarla karşı karşıya kaldığını savunan Biricik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 yaşındaki çocuğun beyanının hukuken hiçbir önemi yok. Karşı taraf da çocuğun menfaatini gözetmeden kendi iddiaları için çocuğu kullanıyor. Aileler arasında olayın daha fazla büyümemesi açısından hukuken çok sesimizi çıkarmıyoruz. İleriki aşamada böyle devam etmesi halinde müvekkilimi zan altında bırakacak ve suç kabul edilebilecek beyanlar için gerekli hukuki süreci yürüteceğiz. Mağdur Ç.E., olayı bilinçli olarak hatırlamıyor. Mağdur krize girdiği dönemlerde yaşadıklarını sonraki süreçte hatırlamayan bir ruh haline sahiptir. Adli makamlar da buna inanmamıştır. Zaten bu sebeple müvekkil adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ancak olay tamamen anlattığımız şekilde gerçekleşmiştir. Mağdur kendine geldiği süreçte bu yana müvekkille yüz yüze görüşememiştir. Mağdurun ailesi de buna müsaade etmiyor. Mağdurun ailesi mağdurun tüm dünyayla iletişime engel oluyor adeta. Ancak mağdur bir şekilde yakın tarihlerde müvekkille iletişim geçmiştir ve müvekkille uzun uzun konuşmalar yapmıştır. Bu hususta delilleri mahkemeye ibraz edeceğiz. Mağdurun babası müvekkilime ve ailesine karşı özel bir kin besliyor. Aralarında daha önce yaşanan ticari anlaşmazlıktan dolayı müvekkilimi böyle bir durumda zan altında bırakmak istiyorlar."

Tarafların yüz yüze gelmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını düşündüklerini ileri süren Biricik, mağdurun kendini balkondan attığına dair görgü şahitlerin olduğunu ancak karşı tarafın aile baskısından çekindikleri için henüz savcılığa başvurarak beyanlarda bulunmadıklarını, ileri aşamada bunların da ortaya çıkacağını kaydetti. - VAN

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Nisan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı 14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi         
22:46
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı         
21:17
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı         
18:17
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 07:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini üçüncü kattan attığı iddia edilen kocanın avukatı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement