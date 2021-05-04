Eşini dambılla öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Eşini dambılla öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cinayeti tasarlayarak işlediği ortaya çıktı

İSTANBUL - Pendik'te 25 yıllık karısını uyuduğu sırada kafasına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında "kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin cinayeti planladığı anlatılırken, maktulenin olaydan 1 ay önce kocası hakkında koruma kararı aldırdığı belirtildi.

Pendik'te 22 Şubat 2021 tarihinde 25 yıllık karısı Hanife Yenisu'yuuyuduğu sırada kafasına dambılla vurarak öldüren ve olayın ardından tutuklanan Erol Yenisuhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Erol Yenisu ile maktul Hanife Yenisu'nun 25 yıldır evli oldukları, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. Hanife Yenisu'nun 18 Ocak 2021 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu ve koruma kararı aldırdığı, şüphelinin bu duruma öfkelenerek evden ayrıldığı, yaklaşık 2-3 hafta yurdun değişik illerini gezen şüphelinin tekrar eve dönerek çocukları ve maktule ile birlikte yaşadığı kaydedildi.

Erol Yenisu'nun 22 Şubat 2021 tarihinde oğlunu işe gönderdikten sonra çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın demir çubuk kısmını alarak yatak odasına gittiği, uyuya maktulenin kafasına birkaç kez vurduğu, aldığı darbeler sonucunda kafasında ve yüzünde kırıklar meydana gelen kadının beyin kanaması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayeti planlamış

Maktulenin öldüğünü anlayan şüpheli Erol Yenisu'nun karakola giderek teslim olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin oğluna olaydan hemen sonra gönderdiği mesajların 14 Şubat'ta oluşturulduğu, olaydan 17 gün önce oğluna 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanun'u eleştirir nitelikte mesaj attığının tespit edildiği, şüphelinin öldürme eylemini daha önceden kurguladığı ve bu eylemini belirlemiş olduğu kurgu dahilinde gerçekleştirdiği aktarıldı. İddianamede, olaydan önce maktule ile şüpheli arasında kısa bir tartışma yaşandığı kabul edilse bile, bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak işlendiği kaydedildi.

"Uykudayken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalandı"

İddianamede, şüphelinin 'Maktul uyanıkken ve telefonda bir şey izlerken eylem gerçekleşti' şeklinde beyanda bulunduğu, ancak olay yerinde çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin incelenmesinde maktule ait telefonun, kılıfı içerisinde ve yatağa uzak mesafedeki şifonyerin üzerinde bulunduğu belirtildi. Telefonun uzakta bulunmasının, şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığını, maktul uyku halindeyken ve kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, tutuklu şüphelinin, "kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.