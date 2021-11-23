Üye Girişi
EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika

EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI

23.11.2021 10:49

AKSARAY'da eşi Sevgül Ulaşkın'ı (51) uyurken kolundan ve göğsünden bıçakla yaralayan Ramazan Ulaşkın (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da eşi Sevgül Ulaşkın'ı (51) uyurken kolundan ve göğsünden bıçakla yaralayan Ramazan Ulaşkın (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulaşkın'ın ilk ifadesinde, eşiyle ilaçlarını düzenli kullanmadığı için tartıştıklarını, bir gün sonra da onu bıçakladığını söylediği ifade edildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Ramazan Ulaşkın, evde uyuyan eşi Sevgül Ulaşkın'a mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan bir ve göğsünden 3 bıçak darbesi alan Sevgül Ulaşkın, çığlık atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan oğlu ve gelini odaya girip Ramazan Ulaşkın'ı engelledi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRIK PARÇA AMELİYATLA ÇIKARILDI

Sevgül Ulaşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgül Ulaşkın'ın çekilen röntgeninde bıçağın göğsünde kırılıp saplı kaldığı anlaşıldı. Yapılan ameliyatla bıçağın kırılan parçası çıkarıldı. Sevgül Ulaşkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

'İLAÇLARI İÇ DEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM'

Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Ulaşkın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ramazan Ulaşkın'ın ifadesinde, ilaçlarını düzenli kullanmadığını öne sürdüğü eşiyle bir gün önce akşam tartıştıklarını, sabah da uyurken onu bıçakladığını söylediği belirtildi.

EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI
EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI
EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI
EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

Son Dakika Haberleri
11:32 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:40:17. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ UYURKEN BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement