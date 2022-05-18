Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! Katliamın nedeni kıskançlık çıktı, 2 müebbetle yargılanıyor - Son Dakika
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Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! Katliamın nedeni kıskançlık çıktı, 2 müebbetle yargılanıyor

18.05.2022 12:06

Tartıştığı genç eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını katleden koca için 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cani kocanın kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenildi.

Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YETKİLİLER ANNE VE KIZIN ÖLDÜĞÜNÜ SAPTADI

Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kaya Doğan hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 1 kez, 'eşi kasten öldürme' suçundan da 1 kez olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"ÜVEY KIZIMI ÖZ BABASINA GÖTÜRMEK İSTEDİ"

İddianamede ifadesine yer verilen Kaya Doğan'ın, "Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık ardından kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Sanık Kaya Doğan, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yasemin Nur, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını boğazını keserek öldürmüştü! Katliamın nedeni kıskançlık çıktı, 2 müebbetle yargılanıyor - Son Dakika


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