EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika
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EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

24.08.2022 08:59
EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi . Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EŞİNİ VE 3 KIZINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika

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