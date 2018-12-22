Son Dakika Haberleri: Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Bıçaklayarak Öldürdü

Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Bıçaklayarak Öldürdü

3 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde Oğuzhan Kayalp (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.

Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.

Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.

Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:50 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yönetmen Cinayeti Davasında Savcı 'Haksız Tahrik' İndirimi İstedi Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu

Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:44:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]