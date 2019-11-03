Son Dakika Haberleri: Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı

Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de karısı Semra K.'yi ve 8 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de karısı Semra K.'yi ve 8 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğuna dair 155 Polis İmdat Hattını aradı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipleri evin girişinde 8 yaşındaki D.K. karşılayıp, "Babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi. Eve giren ekipler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K.'nin boğazına tüfekle baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada yakalayarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Yaralanan anne ve oğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Mehmet Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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