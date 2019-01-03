Eşini ve Bebeğini Darp Ettiği İddia Edilen Şahıs Serbest Kaldı

Konya'da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Konya'da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, M.K. sürekli ağlayan 7 aylık kız çocuğunu ve bebeğini susturamayan eşini darp etti. Darp ettiği sırada elinde pompalı tüfek olduğu iddia edilen M.K., evden ayrıldıktan sonra komşuların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri evde bulunan pompalı tüfeği de inceleme için aldı. Eve gelen sağlık görevlileri de anne F.K. ve bebeğini hastaneye götürdü.



Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KONYA

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