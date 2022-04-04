Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

04.04.2022 23:27

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. (34), Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanda, henüz bilinmeyen nedenle R.B'yi (28) tabancayla bacağından yaraladı.

R.B. bilgi verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, E.Ş. olay yerinden kaçtı.

E.Ş, daha sonra Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde ise eşi H.Ş'yi bacağından ve kasığından silahla yaraladı.

H.Ş. yoldan geçen bir araçla Alibaba Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan H.Ş. (25) tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor
Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor

YORUMLAR
500
Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Alacak kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta eşini ve bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement