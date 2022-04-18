Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu! - Son Dakika
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Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!

18.04.2022 19:09
Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!

Aydın'ın Didim ilçesinde iki gün önce eşini ve 2 çocuğunu babasının evine gönderen 34 yaşındaki adam, evde asılı halde bulundu.

Didim ilçesinde su arıtma işi ile uğraşan 2 çocuk babası 34 yaşındaki Ufuk Dağlı'dan haber alamayan eşi durumu kayınbabasına bildirdi. Eve giden baba, oğlunu evde asılı halde bularak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İKİ GÜN ÖNCE EŞİ VE ÇOCUKLARINI BABASINA GÖNDERMİŞ

İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dağlı'nın olaydan iki gün önce eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdiği öğrenildi.

Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
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su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu! - Son Dakika
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