Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada - Son Dakika
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Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada

19.07.2022 16:49
Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada

Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.

Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada

Kars'ta eşinden şiddet görerek kaçan kadın, "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programında yaşadıklarını anlattı

İSTANBUL - Kars'ta yaşayan Serpil Kılıç, engelli eşi tarafından günler boyunca şiddet gördü. Sopa ile darp edilen, bıçak ile tehdit edilen kadın, o anlar kameraya aldı. Kaçarak İzmir'de yaşayan yakınlarının yanına sığınan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

Kars'ta yaşayan Serpil Kılıç, engelli eşi Serhat Kılıç'tan şiddet görmeye başladı. Sopayla darp edilen, bıçak ile tehdit edilen kadın, o anları kameraya aldı. Görüntülerde eve gelen Serhat Kılıç eşi Serpil Kılıç'tan para istiyor. Öfkeli koca, parası olmadığını söyleyen Serpil Kılıç'ın boynuna bıçak dayıyor. Bir başka görüntüde ise Serhat Kılıç eşi ve çocuklarını sopa ile darp ediyor.

Şiddete maruz kalan kadın 10 Mayıs günü evden kaçarak polise başvurdu. Çocuklarının ve kendisinin şiddet gördüğünü söyleyen kadın şikayetçi oldu. Polis ekipleri çiftin çocukları 6 yaşındaki Serap ve üç yaşındaki üçüzler İbrahim, Kurban ve Ali'yi koruma altına aldı. Serpil Kılıç ise İzmir'de yaşayan yakınlarının yanına sığındı.

FOX TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına katılan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Programın ardından İHA muhabirine konuşan Kılıç, "Bir iki hafta her şeyi kameraya almaya başladım ne olup bittiğini her gün çocuklarıma ve bana şiddet gösteriyordu. Artık dayanamadım herkesten yardım istedim. Bıçağı boynuma yasladı çizmeye başladı. Ben de bağırdım kimse sesimi duymadı. Eşim engelli ama tam değil. Kendimi iyi hissediyorum ama korkmaya başlıyorum boynuma bıçakla mı saldıracak hissediyorum o korkuyu. Eşim çocuklarımı çok dövüyordu boğazına saldırıp kafasını yarıyordu. Görüntüden sonra videoları yeğenime yolladım oradan çıktım köye ardından İzmir'e ablamın yanına gittim. Jandarma çocuklarımı yurda götürdü, ben de karakola gidip polise ifade verdim." şeklinde konuştu.

Eşinden boşanmak istediği söyleyen Kılıç, çocuklarını da yanına almak istediğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Serhat Kılıç, Esra Ezmeci, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini ve çocuklarını darp edip, bıçakla tehdit etti.... O anlar kamerada - Son Dakika
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